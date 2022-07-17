سعر الذهب يستقر فى الإمارات الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 176 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا فى أسواق الإمارات اليوم الأحد بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 201.91 درهم ( 54.97 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 176.68 درهم ( 48.10 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 151.44 درهم ( 41.23 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 201,914 درهم ( 54,971 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس، لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.