سعر الذهب يستقر فى الأسواق السعودية الثلاثاء..  وعيار 24 يلامس 222 ريالا

شهد سعر الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير على سعر الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة الذى سجل 221.96 ريال ( 59.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية يستقر عند 194.22 ريال

واستقر سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلا 194.22 ريال ( 51.76 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى السعودية عند مستوى 166.48 ريال ( 44.36 دولار).

سعر الذهب العالمى يتباين

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ ظل المستثمرون يراقبون موقف البنوك المركزية الرئيسية من رفع أسعار الفائدة للحصول على نظرة أوضح للمعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1838.26 دولارًا للأوقية، بعد تداوله ضمن نطاق محدود أمس الإثنين.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة قليلاً إلى 1839.90 دولارللأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى أى أسيت مانجمنت SPI Asset Management: “سوق (الذهب) متماسكة، حيث إن صانعي السياسة – بعد أسبوع تاريخي للبنوك المركزية العالمية – سوف يشرحون السبب وراء قراراتهم هذا الأسبوع”.

سعر الذهب العالمى يستقر أمس

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الإثنين، بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكى) مع التركيز على آراء العديد من تصريحات مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية إذ سجلت الأوقية 1838.36 دولار بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو في الأسبوع الماضي بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1841.60 دولار.