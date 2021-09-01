اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يستقر عند أعلى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لبيانات أمريكية

استقرار سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار
أحمد فراج 1:16 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 1:16 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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شهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات، بشأن التوقيت المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالى تخيف إجراءاته التحفيزية بسبب الجائحة، بحسب وكالة “رويترز”.

واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1815.60 دولار للأوقية.

استقرار سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ولكنه يحوم قرب أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الثلاثاء.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 750 ألفا.

والتعافي القوي لسوق العمل شرط مسبق مهم لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى بشان تقليص إجراءات التحفيز.

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وفي الأسبوع الماضي، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول في ندوة جاكسون هول بأن تخفيض التحفيز قد يبدأ هذا العام ولكن المجلس سيتوخى الحذر في قراره بشأن رفع أسعار الفائدة.

وساهمت تعليقاته التي لا تميل إلى التشديد النقدي في صعود سعر الذهب 1.4 %.

تراجع الفضة 0.3 %

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 23.82 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.1 % إلى 1011.11 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.7 % إلى 2483.33 دولار.

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في آسيا. وواصل المستثمرون انتظارهم الحذر لتقرير الوظائف الأخير بالولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.06% لتصل إلى 1،817.05 دولار بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في اليوم السابق.

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سعر الذهب يصعد مجددا لأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمس الثلاثاء

وارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء مجددا لأعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة الماضية مدعوما بضعف الدولار وهبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب مستثمرين بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وخلال تعاملات أمس، ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1815.11 دولار للأوقية ، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس يوم الاثنين عند 1822.92 دولار.

 وارتفع سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1817.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أسابيع مما يقلل تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأقل مستوى في أسبوع.

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وفى تعاملات أمس الثلاثاء، ربحت الفضة 0.1 % إلى 24.09 دولار للأوقية وتتجه لشهر ثالث من التراجع بهبوط 5.3 %.

وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1009.16 ويتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي بهبوط 3.9 %.

وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 2484 دولارا ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر منخفضا 6.6 %.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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