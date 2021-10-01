سعر الذهب يستقر عالميا مع انخفاض عائد السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة، حيث استقر فوق المستوى الرئيسي 1750 دولارًا ، بدعم من انخفاض عائد السندات الأمريكية ، على الرغم من أن الدولار المرن لا يزال يضغط على المعدن الثمين الذى يعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

تغير سعر الذهب الفوري قليلا عند 1756.56 دولار . وكان المعدن مرتفعًا بشكل متواضع هذا الأسبوع.

استقرار سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1756.40 دولارًا للأوقية.

وبدأ الدولار الربع الأخير من عام 2021 بالقرب من أعلى مستوياته في العام ، مما رفع تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك ، كانت المعنويات مرتفعة مع نخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.



استقرار الذهب أمس الخميس بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين

واستقر الذهب أمس الخميس بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين، بدعم من تراجع طفيف للدولار، لكن المكاسب كبحتها توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سرعان ما سيبدأ تقليص دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1729.26 دولار للأوقية . وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1730.70 دولار.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى اكسينيتي إن الذهب تلقى مهلة لالتقاط الأنفاس نوعا ما من توقف الدولار عن الصعود.

محلل: ضغط هبوطي على المعدن الأصفر

لكنه أضاف أن تصاعد احتمالات تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز، والمتوقع الآن أن يبدأ في نوفمبر ، وفرص مواصلة عوائد الخزانة الصعود من المتوقع أن تعزز الضغط الهبوطي على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع أمس الخميس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات ويضعه على مسار انخفاض فصلي 2.2 %.

تماسك عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 %

كما تماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 % وهو مستوى لم تسجله منذ أواخر يونيو.

ويؤدي خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 % إلى 21.62 دولار للأوقية.

وربح البلاتين 0.4 % إلى 954.31 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.8 % إلى 1891.02 دولار

وارتفع الذهب في التعاملات الصباحية أمس الخميس في آسيا، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية استمر في ممارسة الضغط.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.49% لتصل إلى 1731.35 دولارًا لتعويض بعض خسائرها يوم الأربعاء عندما انخفضت إلى 1720.49 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 9 أغسطس. وقفز أيضًا واستقر فوق 1.5%، وهو مستوى لم نشهده منذ أواخر يونيو 2021