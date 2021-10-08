اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يستقر عالميا قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة

استقرار سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 3:35 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 3:35 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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شهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة حيث يتوقع بعض المحللين بيانات قوية تعزز الرهانات على تقليص التحفيز الاقتصادي وتدفع المعدن الأصفر لمزيد من التراجع، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1757.30 دولار للأوقية.

استقرار سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

ولم يشهد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر لتسجل 1758.20 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “مصير (سعر) الذهب سيتحدد من خلال بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر الليلة” مضيفا أن بعض المستثمرين في آسيا يشترون الذهب للتحوط من مخاطر نتيجة مفاجئة للتقرير.

الذهب يتجاهل قوة الدولار إلى حد كبير

كما تجاهل الذهب إلى حد كبير قوة الدولار، الذي يميل عادة إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس بين المستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

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وتوقع مسح لرويترز أن ترتفع الوظائف غير الزراعية على الأرجح بواقع 500 ألف وظيفة في سبتمبر .

تراجع الفضة في التعاملات الفورية 0.4 %

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 984.89 دولار مرتفعا 1.5 % خلال الأسبوع.

وتقدم البلاديوم 0.4 % إلى 1967.42 دولار متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع مرتفعا أكثر من 3%.

وانخفض سعرالذهب في التعاملات الصباحية أمس الخميس في آسيا، وبقي ثابتًا حيث ظل الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عام واحد. كما حافظ المستثمرون أيضًا على تحركاتهم صغيرة، مع صدور أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع.
كذلك، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.10% لتصل إلى 1760.05 دولار .
وتراجع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، أمس الخميس لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في عام سجله الأسبوع الماضي.

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تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات


كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر بين عشية وضحاها لكنه ظل فوق علامة 1.5%.

أما على صعيد البيانات، فقد كان تغيير الوظائف غير الزراعية في شركة إيه دي بي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع 568000.
هذا وعززت الأرقام الداعمة لحالات كوفيد-19 أنشطة التواصل مثل تناول الطعام في الخارج في المطاعم والسفر.

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وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف، بما في ذلك تقارير الوظائف غير الزراعية، المقرر صدوره يوم الجمعة لجمع القرائن حول الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء تقليص مشتريت الأصول.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون أيضًا مراقبة النقاش في مجلس الشيوخ الأمريكي لزيادة سقف الديون.
وعلى الرغم من أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقتربان من صفقة لزيادة مؤقتة لتجنب التخلف عن سداد الديون الفيدرالية في الأسبوعين المقبلين، يستمر الجدل بين الحزبين.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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