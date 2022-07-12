سعر الذهب يستقر الثلاثاء فوق أدنى مستوى في 9 أشهر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاءأ مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.60 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة 0.7 بالمئة إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل سعر البلاديوم 1.5 % إلى 2130.02 دولار للأوقية.