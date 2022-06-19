سعر الذهب يستقر الأحد في سوريا.. وعيار 24 يلامس 149 ألف ليرة

استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى سوريا بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير يذكر على متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية الذى استقر عند 148,716 ليرة (59.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يستقر عند مستوى 130,130 ليرة

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا عند مستوى 130,130 ليرة (51.79 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا عند مستوى 111,539 ليرة (44.39 دولار).

متوسط سعر كيلو الذهب يسجل 148,715,897 ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 148,715,897 ليرة (59,190 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب العالمى 1.7% يسجل خسائر أسبوعية 1.7%

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1،837.59 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% إلى 21.60 دولار للأوقية ، وهبط البلاتين 2.2% إلى 929.29 دولار، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.