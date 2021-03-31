سعر الذهب يرتفع.. ومخاوف من هبوط مفاجئ مع ارتفاع عائد السندات والدولار

وصعد سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1686.90 دولار للأوقية

شهد سعر الذهب انتعاشا في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، لكن المعدن الثمين لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر 2016، مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار ليضعفا إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1686.65 دولار للأوقية

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1686.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أقل مستوى منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر و11.1 % خلال الربع الجارى.

صعود سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا إلى 1686.90 دولار

وصعد سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % أيضا إلى 1686.90 دولار للأوقية.

مؤشر الدولار يسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2016.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروة 14 شهرا التي بلغتها في الجلسة السابقة وتتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي.

وتزيد العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

الفضة تربح 0.5 % إلى 24.13 دولار

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.5 % إلى 24.13 دولار، في حين تقدم البلاتين 1% إلى 1166 دولارا. وصعد البلاديوم 1% أيضا إلى 2616.18 دولار وفي سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ فبراير 2020 .

وقال أحد المحللين: “إمدادات الذهب تحولت من الفائض للعجز”، “وفي أوقات مماثلة في الماضي، تسببت تلك التراجعات في رالي قوي لأسعار الذهب، ” وبسبب فائض الإمداد، عانت الأسعار قبل 2018.

وأضاف: “كان إمداد الذهب فائضًا في 2011 بسبب ارتفاع أسعار الذهب من 250 دولار إلى 1900 دولار للأوقية، وخلال الفترة ما بين 2001 إلى 2011.”

“ولكن تحولت الصورة خلال السنوات الثلاث التالية، مع تحول الذهب من الإمداد المفرط للعجز، ويتحول ويلز فارجو إلى الإيجابية”.

محلل: أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 40% منذ 2018

وأفاد: “في مثل تلك الأوقات في الماضي ارتفع سعر الذهب بقوة، ونرى بأن الذهب سيكون النجم الجديد لدورة الثيران في سوق السلع، وستكون هذه الدورة السابعة منذ عام 1800.” “وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 40% منذ 2018، ونرى مزيد من الأرباح مستقبلًا.”

وبعيدًا عن الإمدادات، ما زال الذهب تحت تأثير محددات اتجاه مثل: معدل الفائدة الحقيقي، وطباعة الأموال، وضعف مؤشر الدولار الأمريكي وفق ويلز فارجو.

مجلس الذهب: المواطنون الروس اشتروا 5 أطنان من المعدن الأصفر فى 2020

وعلى صعيد آخر، قال مجلس الذهب العالمي إن المواطنين الروس اشتروا بالتجزئة ذهبا في عام 2020 أكثر بنسبة 37% من العام السابق، وتمثل ذلك في 5 أطنان مقابل 3.7 طن.

وقالت تاتيانا فيتز، مديرة السياسة العامة والبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي: “ارتفع الطلب في العام الماضي على بيع التجزئة لهذا المعادن الثمينة بنسبة 37 % مقارنة بعام 2019: من 3.7 طن إلى 5 أطنان.

ويرتيط هذا الإقبال بالوضع الوبائي وارتفاع تكلفة المعدن وانخفاض قيمة العملة الروسية”، مرجحة أن يزداد الطلب على المعادن الثمينة هذا العام أيضا.

وصرح فلاديمير بوتابوف، النائب الأول لمدير مصرف التجارة الخارجية الروسي، بأن سعر الذهب قد يصل إلى 2.5 إلى 3 آلاف دولار للأونصة، لافتا إلى أنه يتم الآن تداول هذا الأصل بسعر 1.6 ألف دولار للأونصة، كما أعرب المصرفي عن ثقته في تزايد شعبية الاستثمار في المعادن هذا العام.