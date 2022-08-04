سعر الذهب يرتفع في سوريا الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 126 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 144,369 ليرة (57.46 دولار) ارتفاعا من مستوى 142,762 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 126,326 ليرة (50.28 دولار) مقارنة مع 124,920 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 108,279 ليرة (43.10 دولار) مرتفعا عن مستوى 107,073 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1769.74 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.5 % إلى 1785.60 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدا.