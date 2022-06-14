سعر الذهب يرتفع في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 52 دولارا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الثلااثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 147,981 ليرة (58.90 دولار) ارتفاعا من مستوى 147,286 ليرة الذى بلغه أمس الإثنين.

سعر الذهب عيار 21 في سوريا يرتفع

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 129,486 ليرة ( 51.54 دولار) من 128,878 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 في سوريا يتقدم

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 110,987 ليرة ( 44.17 دولار) مرتفعا عن مستوى 110,466 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,980,719 ليرة (58,897 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب فى سوريا ينخفض أمس

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى سوريا خلال تعاملات أمس الإثنين.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 149,750 ليرة ( 59.60 دولار) نزولا من 151,329 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 131,034 ليرة ( 52.15 دولار) من مستوى 132,416 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وهبط متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا إلى 112,314 ليرة ( 44.70 دولار) من 113,498 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 149,750,022 ليرة ( 59,601 دولار) خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب العالمية تتباين

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لترتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.80 دولار.