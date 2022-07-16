سعر الذهب يرتفع في الإمارات السبت.. وعيار 21 يتجاوز 176 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم السبت بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 201.91 درهم (54.97 دولار) ليرتفع عن مستوى 201.57 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 176.68 درهم ( 48.10 دولار) من 176.38 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 151.44 درهم (41.23 دولار) صعودًا من 151.18 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 201,914 درهم (54,971 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.