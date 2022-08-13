سعر الذهب يرتفع في الإمارات السبت.. وعيار 21 يتجاوز 186 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 213.18 درهم (58.04 دولار) ليرتفع عن مستوى 212.92 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 186.53 درهم ( 50.78 دولار) من 186.31 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 159.89 درهم (43.53 دولار) صعودًا من 159.69 درهم الذي بلغه أمس.

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مسجلا مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة عند تسوية الجلسة، بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وتراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات أمس الجمعة متجهة صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804 دولارات للأوقية.