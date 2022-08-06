سعر الذهب يرتفع في الإمارات السبت.. وعيار 24 يلامس 210 دراهم

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم السبت بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 209.92 درهم (57.15 دولار) ليرتفع عن مستوى 209.50 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 183.69 درهم ( 50.01 دولار) من 183.31 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 157.44 درهم (42.86 دولار) صعودًا من 157.13 درهم الذي بلغه أمس.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض أمس الجمعة، إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وآثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولار.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.