سعر الذهب يرتفع في الإمارات الخميس.. وعيار 21 يلامس 180 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الخميس بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 205.58 درهم (55.97 دولار) ليرتفع عن مستوى 205.09 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 179.89 درهم ( 48.98 دولار) من 179.46 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 154.19 درهم (41.98 دولار) صعودًا من 153.82 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 205,583 درهم (55,971 دولار).

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعودها 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وانخفض الدولار 0.6 % مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.