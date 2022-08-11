سعر الذهب يرتفع في الإمارات الخميس.. وعيار 24 فوق 211 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.59 درهم (57.61 دولار) ليرتفع عن مستوى 211.43 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 185.15 درهم ( 50.41 دولار) من 185.00 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 158.70 درهم (43.21 دولار) صعودًا من 158.57 درهم الذي بلغه أمس.

و شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتنخفض من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.79 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1807.79‭‭‭ ‬‬‬دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1802.10 دولار.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي. آند إف مان كابيتال ماركتس “بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، هبط الدولار بشدة وانخفضت عوائد (السندات) أيضا، ولكن بحلول نهاية اليوم عاودت السندات الارتفاع … وهو ما يضر بالذهب”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.7910 %، بعد انخفاضها إلى 2.6740 % أمس الأربعاء.