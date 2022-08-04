سعر الذهب يرتفع في الإمارات الخميس.. وعيار 24 يسجل 211 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الخميس بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.05 درهم (57.46 دولار) ليرتفع عن مستوى 208.34 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 184.67 درهم ( 50.28 دولار) من 182.30 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 158.29 درهم (43.10 دولار) صعودًا من 156.26 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1769.74 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.5 % إلى 1785.60 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدا.