سعر الذهب يرتفع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 216 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 216.33 درهم (58.90 دولار) مرتفعا من مستوى 215.69 درهم الذى بلغه أمس الإثنين.

سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات يسجل 189.29 درهم

وتقدم سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 189.29 درهم ( 51.54 دولار) من 188.73 درهم الذى سجله أمس.

سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية يرتفع إلى 162.25 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 162.25 درهم ( 44.17 دولار) ارتفاعا من 161.77 درهم الذى بلغه أمس الإثنين.

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 216,328 درهم (58,897 دولار).

أسعار الذهب العالمية تتباين

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لترتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الإثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض أسعار الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء أمس الإثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم، وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.