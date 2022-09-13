سعر الذهب يرتفع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 178 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم الثلاثاء ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 204.26 درهم (55.61 دولار) ليرتفع عن مستوى 204.02 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 178.73 درهم ( 48.66 دولار) من 178.53 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 153.20 درهم (41.71 دولار)، صعودًا من 153.02 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذر من بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) . ووصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الإثنين مع تراجع الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3% إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5% في يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.