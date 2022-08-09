سعر الذهب يرتفع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 24 فوق 211 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.64 درهم (57.62 دولار) ليرتفع عن مستوى 211.31 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 185.19 درهم ( 50.42 دولار) من 184.90 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 158.73 درهم (43.22 دولار) صعودًا من 158.48 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، لتتراجع على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1801.90 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء، ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو.