سعر الذهب يرتفع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 183 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 209.61 درهم (57.07 دولار) ليرتفع عن مستوى 209.05 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 183.41 درهم ( 49.94 دولار) من 182.93 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 157.21 درهم (42.80 دولار) صعودًا من 156.79 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 209,611 درهم (57,068 دولار).

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تخلى فيه المعدن النفيس عن مكاسبه السابقة ليتداول عند مستوى أقل مع ارتفاع الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن انخفاض عوائد السندات والمخاوف المتزايدة من الركود أبقت الذهب بالقرب من ذروة أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند حوالي 1771.29 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1787.10 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الأيام الأخيرة .

و ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر أمس الاثنين مدعومة بتراجع الدولار ، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.