سعر الذهب يرتفع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 178 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 203.52 درهم (55.41 دولار) ليرتفع عن مستوى 202.88 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 178.08 درهم ( 48.48 دولار) من 177.53 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 152.64 درهم (41.56 دولار) صعودًا من 152.16 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 203,517 درهم (55,408 دولار).

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد بعض الشيء فى الوقت الذى تأرجحت فيه داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء.

ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.