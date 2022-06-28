سعر الذهب يرتفع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 189 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات يسجل 215.60 درهم

وتقدم سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات ليسجل 215.60 درهم (58.70 دولار) ارتفاعا من مستوى 215.50 درهم فى اليوم السابق.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 188.65 درهم (51.36 دولار) من 188.56 درهم فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية يرتفع إلى 161.70 درهم

وصعد سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 161.70 درهم (44.02 دولار) مقارنة مع 161.62 درهم فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 215,598 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 215,598 درهم (58,698 دولار).

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وساهم غياب أي محفزات لتحريك السوق فى ترقب المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تصعد إلى 1827.30 دولار

وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1825.99 دولارًا للأوقية، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1827.30 دولار.

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير في سوق السبائك العالمية، إذ جفت الصادرات الروسية إلى الغرب بالفعل.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتى اندكس “حظر الذهب الروسي لم يكن حافزا، فالأصول الروسية محظورة منذ الغزو الروسي، لذا فإن تأكيد مجموعة السبع لحظر الذهب لم يكن جديدا”.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته من المعدن الأصفر تراجعت بنسبة 0.44% إلى 1056.40 طنًا أمس الإثنين من 1061.04 طنًا يوم الجمعة.