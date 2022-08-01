سعر الذهب يرتفع في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 183 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 209.59 درهم (57.06 دولار) ليرتفع عن مستوى 208.75 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 183.39 درهم ( 49.93 دولار) من 182.66 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 157.19 درهم (42.80 دولار) صعودًا من 156.57 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 209,586 درهم (57,061 دولار).

واستقرت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي احتفظ فيه المستثمرون بمزيد من القراءات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1765.77 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 6 يوليو عند 1767.79 دولارًا يوم الجمعة.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1782.50 دولار.

وتراجع الدولار وهو ما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب، لكن العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قيدت مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدا.