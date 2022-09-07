سعر الذهب يرتفع في الإمارات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 176 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم الأربعاء ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 201.23 درهم (54.78 دولار) ليرتفع عن مستوى 201.02 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 176.08 درهم ( 47.94 دولار) من 175.89 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 150.92 درهم (41.09 دولار)، صعودًا من 150.76 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة ، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.