سعر الذهب يرتفع فى الإمارات الجمعة.. وعيار 21 يتجاوز 180 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الجمعة بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 205.75 درهم (56.02 دولار) ليرتفع عن مستوى 205.65 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 180.04 درهم (49.02 دولار) من 179.95 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 154.32 درهم (42.01 دولار) صعودًا من 154.24 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 205,753 درهم (56,016 دولار).

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا على نحو طفيف فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدرّ فائدة ثابتة.

وارتفع سعر الذهب خلال تعاملات أمس الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض المعدِن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالى في رفع أسعار الفائدة في مارس للسيطرة على التضخم الجامح، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدرّ عوائد ثابتة.