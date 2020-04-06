اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يرتفع عالميًّا بفعل اندفاع المستثمرين صوب الملاذ الآمن بسبب مخاوف كورونا

وقفزت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1626.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 12:59 م, الأثنين, 6 أبريل 20 12:59 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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سجلت أسعار الذهب صعودًا إلى أعلى مستوياتها في أسبوع في تعاملات اليوم الاثنين؛ بفضل ارتفاع الطلب على المعدِن النفيس الذي يعدّ ملاذًا آمنًا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، المعروف اصطلاحيًّا بـ”كوفيد-19″.

وقفزت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1626.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8% في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1655.10 دولار.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع رغم صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

قالت سوجاندا ساتشديفا، نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة لدى مؤسسة “ريليجير” للسمسرة: “من وجهة نظر طويلة الأمد، سيظل الذهب الأصل المفضل، إذ ستدعم بيئة انخفاض أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي الذي يسببه الفيروس صعودًا يدوم طويلًا”.

وبالنسبة لأسعار للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات بنسبة 0.3% إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضًا بأكثر من 1% في التعاملات.

كانت أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، المعروف اصطلاحيًّا بـ”كوفيد -19″، قد ارتفعت، مساء أمس الأحد، إلى أكثر من 69 ألف حالة، فيما وصل عدد إصابات الفيروس إلى أكثر من مليون و266 ألفًا، وتم شفاء أكثر من 260 ألف حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

ويواصل فيروس كورونا المستجدّ انتشاره في مختلف دول العالم، حيث تصل الإصابات إلى ما يقرب من مليون وربع المليون شخص حول العالم، وتأتى الولايات المتحدة عل رأس قائمة دول العالم الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث تخطّت أكثر من 300 ألف إصابة خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتي بعدها في المركز الثاني دولة إسبانيا.

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بقلم محمد عبد السند

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