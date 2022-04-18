شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ملامسا أفضل مستوى له منذ منتصف مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الإثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وكانت معظم الأسواق عطلة يوم الجمعة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

توقعات بأن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

الفضة تصعد

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار وتقدم سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.

تراجع أسعار الذهب يوم الخميس قبل العطلة

وقبل عطلة يوم الجمعة، تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس لكنها كانت في طريقها لتسجيل زيادة أسبوعية مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بسبب أزمة أوكرانيا وضغوط الأسعار المتزايدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1973.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه على مدى ست جلسات متتالية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1973.30 دولار للأوقية.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس “التحرك الرئيسي كان يوم الثلاثاء عندما شهدنا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (الأمريكية)”.

وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين الشهرية بأعلى قدر منذ أكثر من 12 عاما في مارس في أحدث إشارة على استمرار الضغوط التضخمية مما يدعم اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية.

أسواق الأسهم تحقق مكاسب محدودة الخميس

وحققت أسواق الأسهم مكاسب محدودة يوم الخميس قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي مع تراجع عائدات السندات الأمريكية وهبوط الدولار على أمل أن يكون التضخم قد أوشك على بلوغ ذروته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.58 دولار للأوقية. وهبط سعر البلاتين 0.8% إلى 978.58 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.7% إلى 2354.44 دولار للأوقية.