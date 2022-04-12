شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدعم موقف السياسة المكافحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التى ترمى إلى احتواء ضغوط التضخم المتزايدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1956.78 دولار للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر أمس الإثنين.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1960.30 دولار.

وقال المدير العام العالمي لشركة ( إيه بى سى باليون ) ، نيكولاس فرابيل ” تراجع الأسهم والتوترات الجيوسياسية تدعم الذهب بينما يواجه رياحًا معاكسة من هبوط النفط وارتفاع الدولار وثبات العوائد الحقيقية “.

الفضة تصعد

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.16 دولار للأوقية وتقدم البلاتين 0.7% إلى 983.66 دولار.

روسيا تخفض حصة الدولار فى احتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي

من ناحية أخرى، قال البنك المركزي الروسي أمس الإثنين إنه خفض إلى النصف تقريبا حصة الدولار الأمريكي في احتياطياته من الذهب والنقد الأجنبي على مدار الأشهر الستة حتى أول يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبا.

وأدت العقوبات، التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، إلى حرمان موسكو من الوصول إلى 300 مليار دولار في احتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار التي كانت لديها قبل العقوبات.

وبلغت قيمة احتياطيات روسيا 606.5 مليار دولار بحلول أول أبريل.

المركزي الروسي: لدينا احتياطيات “كافية” من الذهب

وقال المركزي الروسي في تقرير سنوي أمس الإثنين، دون أن يذكر تفاصيل، إن لديه احتياطيات “كافية” من الذهب واليوان الصيني.

الذهب يصعد فى ختام تعاملات أمس

وفى ختام تعاملات أمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1949.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتسجل عند التسوية 1948.20 دولار للأوقية.

ومما قيًد مكاسب المعدن الأصفر توقعات بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح قفزة في التضخم.

وفي حين أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.