اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يرتفع عالميا مع تنامي الطلب بسبب مخاوف التضخم

ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية
أحمد فراج 1:29 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 1:29 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم التي تزيد الاقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات الأسعار رغم ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1866.62 دولار للأوقية، في حين صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1868.62 دولار.

وارتفع سعر الذهب 1.8% منذ صدور بيانات يوم الأربعاء أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي، رغم ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا وارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

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وارتفاع الدولار يجعل الذهب أغلي لحاملي العملات الأخرى في حين أن ارتفاع عائدات السندات يزيد من تكلفة الفرص الضائعة بشراء الذهب إلي لا يدر عائدا.

المتعاملون يترقبون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

ويترقب المتعاملون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والتي تأتي بعد تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.13 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.1% إلى 1085.61 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2136.52 دولار للأوقية.

ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، كما استمرت المخاوف بشأن التضخم في إعطاء المعدن الأصفر دفعة حتى مع قوة الدولار.

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كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.16 % لتصل إلى 1869.55 دولار ، حيث أضافت المخاوف بشأن التضخم الموسع جاذبية السبائك كملاذ آمن. كما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الثلاثاء وظل بالقرب من أعلى مستوى له في 16 شهرًا.

أسعار الذهب تستقر أمس

و استقرت أسعار الذهب أمس الاثنين بعد أن سجلت سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكن الأسعار ما زالت تحوم حول أعلى مستوى لها في خمسة أشهر الذي لامسته مؤخرا بدعم من مخاوف التضخم.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.06 % إلى 1865.20 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1870.04 دولار.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1867.90 دولار للأوقية.

ربح المعدن النفيس حوالي 100 دولار على مدار الجلسات السبع السابقة، وهي أقوى سلسلة مكاسب منذ مايو أيار، مع تزايد جاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت الشهر الماضي وبينما تحافظ بنوك مركزية كبرى على نهج تيسيري بشأن أسعار الفائدة.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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