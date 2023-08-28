سعر الذهب يرتفع عالميا مع تقييم الأسواق لأثر مسار أسعار الفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة، وفقات لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

سعر الذهب العالمى

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة الامريكية 0.2% إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي المفاجئة.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 % إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1230.74 دولار.