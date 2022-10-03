سعر الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار وتشديد السياسة النقدية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولار ،على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد ،مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1665.29 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب عالميا اليوم

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 % مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج

وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالى ‭)‬البنك المركزي الأمريكي) تصميما على رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى لايل برينارد دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 19.12 دولار للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.3 % إلي 861.50 كما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2167.75 دولار.