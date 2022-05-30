سعر الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار وسط تعاملات متقلبة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين في تعاملات اتسمت بالتقلب بعد أن عززها تراجع الدولار رغم أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1859.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.13 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 954.51 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2079.39 دولار.

أسعار الذهب ترتفع الجمعة

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 1855.50 دولار، وصعد الذهب الأسبوع الماضى بنحو 0.7%.

محلل: ضعف الدولار يدعم الذهب

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو، والذي صدر يوم الأربعاء الماضى، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب حال ارتفاع الفائدة وعائد السندات

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.19 دولار للأوقية.

وصعدت حوالي 2% الأسبوع الماضى.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2028 دولارا للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5%، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.