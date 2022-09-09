سعر الذهب يرتفع الجمعة مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومًا بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثّر على المعنويات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1729.70 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.7% بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، في 21 سبتمبر المقبل.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا، كما تدعم الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11% إلى 18.7763 دولار للأوقية، وزادت بنسبة أربعة بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 881.16 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو.

أما البلاديوم فقد تراجع 1.2% إلى 2112.78 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.