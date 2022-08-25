سعر الذهب يتقدم في الإمارات الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 182 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الخميس ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 208.37 درهم (56.73 دولار ) ليرتفع عن مستوى 206.85 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 182.33 درهم ( 49.64 دولار) من 180.99 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 156.28 درهم (42.55 دولار) صعودًا من 155.14 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليصعد للجلسة الثالثة على التوالي ، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكيـ بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 0.9 % إلى 1777.60 دولار.

وتبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول الجمعة.

ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.