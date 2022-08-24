سعر الذهب يتقدم في الإمارات الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 207 دراهم

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 207.00 درهم (56.36 دولار) ليرتفع عن مستوى 206.38 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 181.13 درهم ( 49.31 دولار) من 180.59 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 155.25 درهم (42.27 دولار) صعودًا من 154.79 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها 0.7% في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر 0.1% إلى 1769.20 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.