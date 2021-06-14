سعر الذهب يتراجع لأقل مستوى فى 10 أيام وسط ترقب لتوجهات «الاحتياطى الفيدرالى»

شهد سعر الذهب هبوطا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة، بحسب وكالة رويترز.

هبوط سعر الذهب في السوق الفورية 0.6%

وهبط سعر الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1864.61 دولار وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1866 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار 0.1% مقتربا من ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وهو ما ينعكس على سعر الذهب.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

الاهتمام يتحول الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى يومي 15 و16 يونيو

ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى يومي 15 و16 يونيو أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.

استقرار الفضة عند 27.89 دولار للأوقية

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية وخسر البلاديوم 0.1% إلى 2773.52 دولار في حين تراجع البلاتين 0.5 % إلى 1143.89 دولار.

ويقول أحد المحللين: “حقق الذهب عوائد متقطعة على مدار الأشهر القليلة الماضية على الرغم من ضغوط الأسعار الزاحفة “

“والمخاوف من أن يكون التضخم في الولايات المتحدة في عام 2021 هو الأسوأ منذ 35 عامًا”.

“وقد يستفيد أولئك الذين فوجئوا أو أصيبوا بالإحباط من هذا من دراسة تاريخ عائدات المعدن الثمين على مدار الأربعين عامًا الماضية”.

يُظهر تحليل شركة مورنينج ستار لعائدات الذهب أنها من أعلى فترات التضخم في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات عائدًا سلبيًا للمستثمرين ذوي العقود الطويلة فقط في المعدن الأصفر.

في حين كان أداء السلع بخلاف الذهب – وكذلك صناديق الاستثمار العقاري، أو صناديق الاستثمار العقارية، ومزاد سندات الخزينة المحمية ضد التضخم TIPS لمدة 30 سنة، أو الأوراق المالية المحمية من تضخم الخزينة – أفضل من الذهب، وأكثر مثل التحوط من التضخم، خلال هذه الفترات.

انخفاض العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك بنسبة 1.4% منذ بداية العام

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك بنسبة 1.4%، منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية، الذي يعكس التداولات الحية في السبائك، بنسبة 1% تقريبًا خلال العام.

وبالمقارنة مع هؤلاء ، توسع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس مقبول عالميًا للتضخم، بمعدل سنوي قدره 5% في مايو في الولايات المتحدة.

كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.6 % في العام حتى أبريل.

حتى تفشي كوفيد-19 والاضطراب المزمن لسلاسل التوريد الأمريكية التي أعقبت ذلك، بالكاد تم تحدي هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبقاء التضخم السنوي عند 2٪ أو أقل من ذلك على مدى العقد الماضي.

التضخم هو الخطر الوحيد الذي يشغل أذهان المستثمرين

الآن أصبح التضخم هو الخطر الوحيد الذي يشغل أذهان المستثمرين، لكن الذهب لم يحقق التوقعات على الأقل.

وقال آمي أرنوت، محلل المحفظة الاستراتيجية لدى شركة مورنينج ستار، : “الذهب ليس في الحقيقة وسيلة تحوط مثالية” ضد تضخم.

وأضاف أرنوت: “لا يوجد ضمان إذا كان هناك ارتفاع في التضخم، فإن الذهب سيحقق أيضًا عوائد أعلى من المتوسط”.