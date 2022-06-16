سعر الذهب يتراجع في سوريا الخميس.. وعيار 21 يلامس 129 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 147,060 ليرة (58.53 دولار) نزولا من مستوى 148,207 ليرة الذي بلغه أمس الأربعاء.

سعر الذهب عيار 21 في سوريا يتراجع إلى 128,680 ليرة

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 128,680 ليرة (51.22 دولار) من 129,684 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 في سوريا يسجل 110,297 ليرة

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 110,297 ليرة (43.90 دولار) متراجعا عن مستوى 111,157 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب يسجل 147,059,728 ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,059,728 ليرة (58,531 دولار) خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية تتباين

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1833.40 دولار للأوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

ويُنظر إلى الذهب غالبا على أنه أصل آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.