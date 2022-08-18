سعر الذهب يتراجع في سوريا الخميس.. وعيار 24 يتجاوز 142 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 142,431 ليرة (56.69 دولار) انخفاضًا من مستوى 142,624 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 124,630 ليرة (49.60 دولار) من 124,799 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 106,825 ليرة ( 42.52 دولار) منخفضًا عن مستوى 106,970 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعارالذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس الحالى .

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1779.90 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك “ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى تحدث عن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا”.