سعر الذهب يتراجع في سوريا الخميس.. وعيار 24 يتجاوز 136 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى أسواق سوريا 136,565 ليرة (54.35 دولار) انخفاضًا من مستوى 137,098 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 119,497 ليرة ( 47.56 دولار) من 119,964 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 102,426 ليرة ( 40.77 دولار) منخفضًا عن مستوى 102,826 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 136,565,265 ليرة (54,354 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثّرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدِن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس2021 مسجلة 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1690.40 دولار للأوقية.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وقال محللو إيه. إن. زد، في مذكرة “نزل الذهب مخترقًا 1700 دولار للأوقية، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية”.

وحد انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3% مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب أمس الأربعاء، إذ غطى صعود الدولار على دعم محدود للمعدن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.