سعر الذهب يتراجع في سوريا الإثنين.. وعيار 24 يتجاوز 143 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 143,440 ليرة (57.09 دولار) انخفاضًا من مستوى 143,594 ليرة الذي سجله فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 125,513 ليرة ( 49.95 دولار) من 125,648 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 107,582 ليرة ( 42.82 دولار) منخفضًا عن مستوى 107,697 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1771.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 1% في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول: “بدأ الذهب بشكل هادئ في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وأضاف: “أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب”.