سعر الذهب يتراجع في سوريا الإثنين.. وعيار 24 يتجاوز 140 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 140,209 ليرة (55.80 دولار) انخفاضًا من مستوى 141,267 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 122,686 ليرة (48.83 دولار) من 123,612 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 105,158 ليرة ( 41.85 دولار) منخفضًا عن مستوى 105,952 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط لسادس جلسة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1758.80 دولار للأوقية.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.