سعر الذهب يتراجع في سوريا الأربعاء.. وعيار 24 يتجاوز 144 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 144,741 ليرة (57.61 دولار) انخفاضًا من مستوى 145,056 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 126,652 ليرة ( 50.41 دولار) من 126,927 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 108,558 ليرة ( 43.21 دولار) منخفضًا عن مستوى 108,794 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لينخفض من أعلى مستوى له في أكثر من شهر بسبب ارتفاع عائدات السندات، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1789.29 دولارًا للأوقية بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1800.29 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1806.10 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.7990%، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لا يدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

قال إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلى إف إكس “ما هو مهم أنه يتم تداول الأسعار حاليًا عند مستوى 1800 دولار”.