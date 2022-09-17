سعر الذهب يتراجع في العراق السبت.. وعيار 24 يتجاوز 77 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 77,768 دينار ( 53.92 دولار) نزولا من 78,678 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,049 دينار (47.18 دولار) مقارنة مع 68,845 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 58,327 دينار (40.44 دولار) مقارنة مع 59,009 دينار فى اليوم السابق.

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.

وعند الإغلاق، كان الذهب لا يزال منخفضا بنحو 2.5% خلال الأسبوع، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.