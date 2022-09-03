سعر الذهب يتراجع في الإمارات السبت.. وعيار 21 يسجل 177 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم السبت، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 202.37 درهم ( 55.10 دولار) متراجعا من مستوى 202.52 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 177.08 درهم (48.21 دولار) من 177.21 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 151.78 درهم ( 41.32 دولار) نزولا من 151.89 درهم الذي بلغه أمس.

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماسية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.

قال جيم ويكوف ، كبير المحللين في كيتكو ميتالز ” كانت بيانات الوظائف قريبة جدًا من توقعات السوق. ويعتبرها السوق رقمًا ذهبيًا لأنها لا تشير إلى الضعف ، لكنها ليس قوية جدًا لتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا”.