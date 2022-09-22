سعر الذهب يتراجع في الإمارات الخميس .. وعيار 24 يسجل 197 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الخميس ، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 197.08 درهم ( 53.66 دولار) متراجعا من مستوى 199.34 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 172.45 درهم (46.95 دولار) من 174.43 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 147.81 درهم ( 40.24 دولار) نزولا من 149.51 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس منخفضا حوالى 1% ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من الزيادات فى سعر الفائدة ، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1660.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 1653.10 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1669.30 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 9 % حتى الآن خلال العام.