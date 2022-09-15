سعر الذهب يتراجع في الإمارات الخميس .. وعيار 21 يتجاوز 174 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الخميس، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 199.27 درهم ( 54.25 دولار) متراجعا من مستوى 200.34 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 174.36 درهم (47.47 دولار) من 175.30 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 149.45 درهم ( 40.69 دولار) نزولا من 150.26 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع ، بفعل قوة الدولار والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1688.49 دولارًا للأوقية ، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ولم يكن بعيدًا عن ذروة عقدين التي سجلها الأسبوع الماضي ، إذ عززت بيانات التضخم الأكثر ارتفاعا من المتوقع الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد أكثر إحكاما للسياسة النقدية.