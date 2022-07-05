سعر الذهب يتراجع في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 24 يلامس 213 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 212.74 درهم (57.92 دولار) متراجعا من مستوى 213.59 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 في دولة الإمارات إلى 186.15 درهم (50.68 دولار) من 186.89 درهم الذي سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 159.56 درهم (43.44 دولار) نزولا من 160.19 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 212,739 درهم ( 57,920 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء في تعاملات محدودة بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.4 % إلى 1807.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.