سعر الذهب يتراجع في الإمارات الثلاثاء .. وعيار 24 يتجاوز 197 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء ، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 197.25 درهم ( 53.70 دولار) متراجعا من مستوى 197.49 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 172.60 درهم (46.99 دولار) من 172.80 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 147.94 درهم ( 40.28 دولار) نزولا من 148.12 درهم الذي بلغه أمس.

كما شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، مع صعود الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية ، بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1669.80 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في أكتيف تريد “الذهب يتعرض لضغوط ، ويظل قريبًا من أدنى مستوى في عامين الذى لامسه يوم الجمعة والسبب الرئيسي فى ذلك هو قوة الدولار”.