سعر الذهب يتراجع في الإمارات الإثنين .. وعيار 24 يتجاوز 196 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الإثنين، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 196.71 درهم ( 53.55 دولار) متراجعا من مستوى 198.05 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 172.12 درهم (46.86 دولار) من 173.30 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 147.53 درهم ( 40.17 دولار) نزولا من 148.54 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1677.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.