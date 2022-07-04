سعر الذهب يتراجع في الإمارات الإثنين.. وعيار 24 يتجاوز 213 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 213.41 درهم (58.10 دولار) متراجعا من مستوى 214.24 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 186.74 درهم (50.84 دولار) من 187.46 درهم الذي سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 160.06 درهم (43.58 دولار) نزولا من 160.68 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 213,411 درهم (58,103 دولار).

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليحوم بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار، إذ أثر احتمال رفع أسعار الفائدة العالمية مع زيادة ضغط الأسعار وارتفاع الدولارعلى جاذبية المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1806.60 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1807.50 دولار.

واستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن الذي لامسه في الماضي، وتراجع الذهب يجعله مكلفا لمن يملكون عملات أخرى.

وارتفع الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا مع انخفاض الدولار، وتقدمت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 1812.15 دولار بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح اليوم الإثنين في التعاملات الآسيوية.